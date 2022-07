Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Seniorinnen durch Trickdiebstahl betrogen - Haan/Ratingen - 2207135

Mettmann (ots)

Am gestrigen Mittwoch (27. Juli 2022) sind zwei Seniorinnen in Haan und Ratingen durch vermeintliche Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens um hochwertigen Schmuck betrogen worden. Die Polizei prüft einen Tatzusammenhang und hat Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das war geschehen:

Gegen 11.30 Uhr ist eine 78-jährige Frau vor ihrem Haus in der Wohnsiedlung im Bereich der Straße Am Bandenfeld in Haan von einem Mann angesprochen worden. Der bislang unbekannte Tatverdächtige gab sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus und gab vor, Leitungen im Haus überprüfen zu müssen. Die 78-Jährige ließ den Mann ins Haus und begleitete ihn. Der Tatverdächtige nutzte jedoch einen Moment, in dem die Seniorin kurz abgelenkt war und entwendete hochwertigen Schmuck aus dem Schlafzimmer der Frau. Anschließend verließ er das Haus. Die Seniorin bemerkte den Trickdiebstahl und erstatte Anzeige. Der Mann kann wie folgt beschreiben:

- ca. 1,80 m groß - ca. 30-35 Jahre alt - schlanke Statur - blonde Haare - gepflegtes Erscheinungsbild - kein Bartträger - trug ein weißes Hemd - trug eine dunkle Jeanshose - sprach akzentfrei Hochdeutsch

Die Polizei in Haan bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen? Die Wache in Haan ist jederzeit unter der Nummer 02129 9328-6480.

In Ratingen wurde eine 82-jährige Frau gegen 12 Uhr von zwei Männern, die sich ebenfalls als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens ausgaben, dazu überredet, sie in ihr Haus östlich der Hegelstraße zu lassen. Die Männer gaben der Seniorin ein Gerät und baten sie zu überprüfen, ob damit etwas passiere, während sie im Haus Kontrollen durchführen. Nach etwa 15 Minuten verließen die beiden Tatverdächtigen das Haus. Die Seniorin stellte fest, dass hochwertiger Schmuck aus ihrem Schlafzimmer entwendet worden war und informierte die Polizei. Die Männer kann sie wie folgt beschreiben:

Erste Person:

- ca. 30 Jahre alt - ca. 1,75 m groß - schlanke Statur - blonde, leicht zerzauste Haare - trug ein weißes T-Shirt - sprach Hochdeutsch

Zweite Person:

- ca. 30 Jahre alt - ca. 1,65 m groß - ungepflegtes Erscheinungsbild - trug eine Basecap - trug dunkle Kleidung - sprach Hochdeutsch

Die Polizei in Ratingen bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen? Die Wache in Ratingen ist jederzeit unter der Nummer 02102 9981-6210 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell