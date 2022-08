Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Beschädigung eines PKW

Rees (ots)

Am Montag (01. August 2022) zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr kam es an der Straße Am Stadtgarten in Rees zu einer Beschädigung eines grauen Hyundai und einer anschließenden Unfallflucht. Die Fahrzeughalterin aus Rees, hatte das Fahrzeug auf dem rechten Fahrbandrand in Fahrtrichtung Innenstadt abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie, dass die Plastikverkleidung des linken Blinklichts am Seitenspiegel beschädigt war. Außerdem war an der Plastikverkleidung hinter dem linken Seitenspiegel ein kleiner Riss sichtbar. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

