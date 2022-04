Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen/Landkreis Konstanz) - 64-jährige Pedelec-Fahrerin schwebt nach Verkehrsunfall in Lebensgefahr - Zeugen gesucht (02.04.2022)

Konstanz-Petershausen (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Samstagabend gegen 20.30 Uhr auf dem kombinierten Geh-/Radweg entlang der Reichenaustraße im Konstanzer Stadtteil Petershausen gekommen. Eine 64-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr den kombinierten Geh-/Radweg in stadtauswärtige Richtung. Aus bislang noch unbekannter Ursache kam die Radfahrerin in Höhe des Gebäudes Nr. 5a zu Fall. Hierbei zog sie sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Ob möglicher Weise noch weitere Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt waren, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei Zeugen, sich beim Verkehrsdienst in Mühlhausen-Ehingen unter der Telefonnummer 07733/99600 zu melden (AM).

