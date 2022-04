POL-KN: (Schramberg - Lkr. Rottweil) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht (02.04.2022)

Tuttlingen (ots) - Blechschaden in Höhe von geschätzt 8.000 Euro hat ein Autofahrer am Freitagmorgen gegen 8 Uhr auf der Kreuzung Möhringer Straße und Friedrichstraße verursacht. Ein 50-jähriger Nissan Quashqai Fahrer fuhr auf der Friedrichstraße in Richtung Möhringer Straße. An der Kreuzung missachtete der Autofahrer die Vorfahrt eines 55-Jährigen, der mit einem Ford Transit auf der Möhringer Straße fuhr. ...

