Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Wohnmobil in Rosensteinstraße zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag 12:00 Uhr und Dienstag 08:00 Uhr wurde durch eine bislang unbekannte Person in der Rosensteinstraße in Böblingen ein Wohnmobil zerkratzt. Das Fahrzeug des Herstellers FCA ITALY, Modell Knaus, stand am Fahrbahnrand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Vor etwa einer Woche kam es an demselben Wohnmobil bereits schon einmal zu einer Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell