Leonberg: Zeugen nach unklarem Unfallhergang gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 17:15 Uhr auf der Bundesautobahn 8, zwischen der Autobahnanschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart, sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, Zeugen zum Unfallhergang. Derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr eine 63-jährige Mercedes-Lenkerin den rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung München. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dann zur Kollision mit einem 32-jährigen Sattelzuglenker, der den Fahrstreifen links neben ihr befuhr. In der Folge wurde der Pkw von der Fahrspur abgewiesen, drehte sich um die eigene Achse und kollidierte mit einer Schutzplanke. Das Fahrzeug kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Zum Unfallzeitpunkt regnete es stark. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 9.300 Euro geschätzt.

