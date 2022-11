Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 13:40 Uhr kam es in der Hemmlingstraße in Kuppingen, im Bereich des Rathauses, zu einer Körperverletzung. Vermutlich hattte sich ein bislang unbekannter Täter vor dem Hund einer 58-Jährigen erschreckt, worauf er die 58 Jahre alte Frau tätlich anging. Er drückte die Dame im Bereich des Halses nach hinten, sodass diese Schmerzen erlitt. Weiter schlug der Unbekannte das Handy der 58-Jährigen aus ihrer Hand, das hierauf zu Boden fiel. Das Handy wurde dabei nicht beschädigt. Der bislang unbekannte Täter wird auf etwa 50 Jahre geschätzt und hatte weiße Haare. Er trug eine Brille und einen halblangen dunklen Mantel. Das Polizeirevier Herrenberg sucht unter der Tel. 07032 2708-0 Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

