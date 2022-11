Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Frontalzusammenstoß von 2 Pkw

Lippe (ots)

(RB) Weil ein 31-jähriger Mann aus Lage während der Fahrt Einstellungen an seinem Autoradio vorgenommen hatte, geriet er am Freitagmittag auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit dem ihm entgegenkommenden Pkw einer 54-jährigen Lagenserin. Der Unfall ereignete sich auf der Straße Windwehe gegen 13:00 Uhr. Durch den Zusammenstoß wurde die 54-Jährige so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. An den beteiligten Pkw entstand zudem so starker Sachschaden, dass beide abgeschleppt werden mussten.

