Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz - Enzweihingen: 23-Jähriger von Jugendlichen angegriffen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es im Bereich der Schulstraße in Enzweihingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 23-Jährige verletzt wurde. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge traf sich der 23-Jährige gegen 00.45 Uhr mit drei flüchtig bekannten Jugendlichen, um eine Meinungsverschiedenheit zu besprechen. Anstatt zu einem Gespräch, kam es jedoch zu Handgreiflichkeiten. Ein 16-Jähriger soll den 23-Jährigen mit einer Holzlatte auf den Kopf geschlagen haben und ein 17-Jähriger soll ihm mit einem unbekannten Gegenstand in den Oberschenkel gestochen haben. Anschließend flüchteten die drei Jugendlichen.

Im Zuge der Ermittlungen konnte der 17-Jährige kurz darauf an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, welche auch die Durchsuchung der Wohnanschrift des Tatverdächtigen beinhaltete, wurde dieser wieder auf freien Fuß entlassen.

Der 23-Jährige wurde für die Versorgung der Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat sowie zu weiteren Tatbeteiligten dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell