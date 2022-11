Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: 41-Jähriger zeigt Hitlergruß

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, schrie ein 41-Jähriger am Montag gegen 15:30 Uhr auf dem Marktplatz in Vaihingen an der Enz "Heil Hitler" und zeigte den Hitlergruß. Ein 15 Jahre alter Zeuge beobachtete dies und verständigte die Polizei. Diese konnte den Mann kurz darauf in der Grabenstraße feststellen und kontrollieren. Gegen ihn wird nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

