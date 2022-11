Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Drei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von insgesamt rund 63.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag auf der Landesstraße 1125 zwischen Murr und Pleidelsheim ereignete. Ein 24 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters des Herstellers Renault war gegen 17:30 Uhr in Richtung Pleidelsheim unterwegs, als er mutmaßlich aus Unachtsamkeit auf den aufgrund eines Staus vor ihm langsam fahrenden Audi eines 51-Jährigen auffuhr. Vermutlich, um die Kollision noch zu verhindern, lenkte der 24-Jährige sein Fahrzeug nach links, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW einer 28 Jahre alten Frau kam. Die Insassen aller beteiligten Fahrzeuge wurden leicht verletzt, der 51-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die L 1125 musste für etwa zwei Stunden teilweise voll gesperrt werden. Da alle drei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie abgeschleppt. Die Freiwillige Feuerwehr Pleidelsheim unterstützte die Unfallaufnahme und Absperrmaßnahmen mit einem Fahrzeug und zehn Einsatzkräften.

