Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand in Umkirch

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereich: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Umkirch

Am 22.01.2022, gg. 03:30 Uhr, kam es in Umkirch, In der Breite, aus bisher nicht bekannter Ursache zu einem Brand von mehreren nebeneinander stehenden Plastikmülltonnen.

Das Feuer griff auf ein geparktes Elektroauto und die Fassade des zugehörigen Wohnhauses über. Dadurch wurden mehrere Fenster beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Das Polizeipräsidium Freiburg, bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei Freiburg, Tel. 0761/882-2880, zu melden.

