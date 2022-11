Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Gasaustritt in Hallenbad

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend kam es gegen 18:30 Uhr im Bad am Viadukt zu einem Austritt von Chemikalien, weshalb das Bad geräumt werden musste. Da mehrerer Personen über Atemwegsreizungen klagten, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot von 27 Fahrzeugen und 84 Einsatzkräften an.

Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass vermutlich Natronlauge, die zur Beckenreinigung genutzt wird, freigesetzt wurde. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Insgesamt klagten 14 Personen über leichte Atemwegsreizungen, welche nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst nach Hause gehen konnten.

Neben sechs Streifen der Polizeireviere Vaihingen und Bietigheim, einem Rettungswagen und einem Notarzt waren die Feuerwehren Bietigheim, Asperg und Ludwigsburg im Einsatz. Zur Messung der Gaskonzentration wurde ein Messfahrzeug der Feuerwehr Allmersbach im Tal gerufen.

Im Rahmen des Einsatzes kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen im Umfeld des Hallenbades.

