Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Radfahrerin nach Zusammenstoß gesucht

Warendorf (ots)

Wer war am Donnerstag (18.08.2022, 19.31 Uhr) an einem Zusammenstoß mit einer Radfahrerin in Sendenhorst beteiligt?

Eine 19-jährige Sendenhorsterin war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Straße Osttor Richtung Ahlen in Sendenhorst unterwegs. Ihr entgegen kam eine unbekannte Radfahrerin. Auf Höhe des Industrieweges stießen die beiden zusammen, die 19-Jährige stürzte. Die beiden sprachen miteinander ob alles in Ordnung sei. Als dem beide zustimmten, fuhr jeder seinen Weg weiter. Nach einigen Metern, bemerkte die 19-Jährige Schmerzen und forderte Rettungskräfte an.

Wir bitte die beteiligte Radfahrerin sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell