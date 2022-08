FW Witten: Wohnungsbrand in der Innenstadt

Witten (ots) - In der Nacht auf Freitag bemerkten aufmerksame Passanten gegen 1:30 Uhr einen Brand in einer Kleingartenanlage an der "Von-Elverfeld-Allee". Sofort alarmierten diese über den Notruf die Feuerwehr. Die Anrufer haben die Einsatzkräfte vorbildlich eingewiesen. Bei Eintreffen der Feuerwehr schlugen meterhohe Flammen aus einer Kleingartenanlage. Vor Ort stand eine Gartenlaube im Vollbrand, das Feuer hatte ...

mehr