Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Unfall in der Bietigheimer Straße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 18.00 Uhr im Kreuzungsbereich der Robert-Bosch-Straße und der Bietigheimer Straße in Murr ein Unfall, zu dem das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, noch Zeugen sucht. Ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer wollte von der Robert-Bosch-Straße nach rechts in die Bietigheimer Straße abbiegen, während etwa zeitgleich eine 38 Jahre alte Dacia-Lenkerin die Bietigheimer Straße aus Richtung Pleidelsheim befuhr. Im Kreuzungsbereich, der ampelgeregelt ist, kollidierten die beiden Fahrzeuge. Mutmaßlich dürfte entweder der Mercedes-Fahrer oder die Dacia-Lenkerin eine rot zeigende Ampel übersehen haben. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Um den genauen Unfallhergang zu klären, bittet die Polizei um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell