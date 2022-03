Polizei Düren

POL-DN: Reifenstecher in Leversbach

Kreuzau (ots)

Bislang Unbekannte Täter zerstachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an insgesamt acht Fahrzeugen in der Ortslage Leversbach einen oder mehrere Reifen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Als die Fahrzeugbesitzer am Mittwochmorgen in der Straße "Am Leversbach" zu ihren Fahrzeugen kamen, machten sie eine bösen Entdeckung. An einem Wohnmobil, einem Anhänger, sowie an sechs Pkw waren mindestens ein Reifen zerstochen. Nach ersten Erkenntnissen sollen der oder die Unbekannte die Tat mit einem Schraubendreher begangen haben. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf 550 Euro.

Anwohner, die über eine Kameraüberwachung der Einfahrten und Hauseingänge verfügen, sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kreuzau unter 02421 949-6312 zu melden.

