POL-NOM: Beim Ausparken Mauer beschädigt und weggefahren

Uslar (ots) - USLAR (js) 30.03.2022, 11.15 Uhr Ein 74-jähriger PKW-Fahrer aus Uslar befuhr mit seinem Fahrzeug die L 548 aus Richtung Uslar kommend in Richtung Eschershausen. In Höhe der Abzweigung nach Vahle geriet der PKW gegen eine auf der Fahrbahn befindliche Barke. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 EUR und an der Barke von ca. 500 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/92600 0 Fax: ...

