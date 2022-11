Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Größerer Polizeieinsatz nach Meldung über Massenschlägerei

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag kam es in einer Flüchtlingsunterkunft im Fischerpfad in Bietigheim-Bissingen zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem ein Mitarbeiter der für die Unterkunft zuständigen Sicherheitsfirma gegen 02.00 Uhr eine Massenschlägerei mit rund 100 Beteiligten gemeldet hatte. Vor Ort gelang es den eingesetzten Polizeibeamten durch konsequentes Einschreiten mit starken Kräften mehrere Personen voneinander zu trennen und die Situation rasch zu beruhigen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es zwischen zwei Gruppen unterschiedlicher Nationalitäten zu Meinungsverschiedenheiten, die in eine handgreifliche Auseinandersetzung mündeten. Der 26-jähriger Security-Mitarbeiter geriet daraufhin zwischen die Fronten und wurde von mindestens drei Männern im Alter zwischen 24 und 30 Jahren geschlagen. Er erlitt leichte Verletzungen. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen dauern noch an.

