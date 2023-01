Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Witterungsbedingt Unfälle im Dienstgebiet

Speyer (ots)

In der Nacht vom 20.01.2023 auf den 21.02.2023 kam es aufgrund des Schneefalls, sowie der Glätte zu mehreren Verkehrsunfällen im Dienstgebiet der PI Speyer. Hierbei rutschten mehrerer Fahrzeugführer gegen die Leitplanken. Hierbei wurden fünf PKW's beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 40.000 EUR geschätzt. In der Geibstraße kam es zu einer Kollision zwischen zwei Pkw´s. Dabei rutschte ein 68-jähriger Mann mit seinem Opel im Kurvenbereich auf einen entgegenkommenden Seat einer 29-jährigen Frau. Bei dem Zusammenstoß wurde keiner Verletzt. Beide Pkws waren nur bedingt fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 12000EUR. Die Polizei warnt und rät: -Rechnen Sie immer mit stellenweise glatter Fahrbahn und langen Bremswegen. -Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an die Witterungsverhältnisse an. Seien Sie an Fußgängerüberwegen oder an schwer einsehbaren Stellen besonders bremsbereit. -Fahren Sie nicht überall mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, da diese nur bei günstigsten Bedingungen gilt. -Bewegen Sie Ihr Fahrzeug bei Schnee, Eis oder Glätte ausschließlich mit Winterreifen oder Ganzjahresreifen, die das Schneeflockensymbol mit den drei Berggipfeln aufweisen. -Achten Sie besonders bei Winterreifen auf eine ausreichende Profiltiefe. Bereits bei einer Profiltiefe von weniger als vier Millimetern verlängert sich Ihr Bremsweg deutlich. -Der "Zebrastreifen" ist ein Fußgängerüberweg. Steigen Sie hier als Radfahrer ab und vergewissern Sie sich, ob der Weg frei ist! -Fahren Sie als Radfahrer bei zwei Radwegen immer auf dem für Sie rechten Radweg. Autofahrer rechnen andernfalls nicht mit Ihnen und übersehen Sie leicht!

