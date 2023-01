Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall-Zeugenaufruf

Speyer (ots)

Am Freitag, den 20.01.2023 um 08:21 Uhr kam es in der Friedrich-Ebert-Straße in Speyer zu einem möglichen Verkehrsunfall. An der Kreuzung zur Theodor-Heuss-Straße bog ein roter Peugeot in die Dudenhofer Straße ab und touchierte hierbei ein etwa 16-Jähriges Mädchen auf einem Fahrrad, welches die Fahrbahn überquerte. Nach dem Zusammenstoß seien sowohl die Fahrradfahrerin, als auch der PKW weitergefahren. Dies wurde von zwei unabhängigen Zeugen beobachtet. An dem PKW ist ersten Ermittlungen zufolge, kein Schaden entstanden.

Die Polizei bittet bislang unbekannte Zeugen sowie die Fahrradfahrerin sich bei der Polizei Speyer unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

