POL-PDLU: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Römerberg (ots)

In der Zeit vom 19.01.2023,14:50 Uhr - 21:10 Uhr hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Von-Bolanden-Straße auf und drangen so in die Wohnung ein. Im Innern entwendeten sie Münzgeld im niedrigen zweistelligen Wert und eine Uhr. Außerdem wurde ungeöffnete Post geöffnet. Im Rahmen der Nachbarschaftsbefragung teilte ein Zeuge mit, einen ihm unbekannten blauen BMW X1 bemerkt zu haben. Dessen Fahrer habe sich etwas notiert und eine schwarze Spraydose mit sich geführt. Nähere Beschreibungen konnte er nicht geben. Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu Tatverdächtigen machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

