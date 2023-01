POL-PDLU: Tageswohnungseinbruch in Wohnung

Speyer (ots) - Am Freitag, den 20.01.2023 um 08:21 Uhr kam es in der Friedrich-Ebert-Straße in Speyer zu einem möglichen Verkehrsunfall. An der Kreuzung zur Theodor-Heuss-Straße bog ein roter Peugeot in die Dudenhofer Straße ab und touchierte hierbei ein etwa 16-Jähriges Mädchen auf einem Fahrrad, welches die Fahrbahn überquerte. Nach dem Zusammenstoß seien sowohl die Fahrradfahrerin, als auch der PKW ...

