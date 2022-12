POL-NE: Einbrecher erbeutet Schmuck und Handtasche - Wohnungsinhaberin begegnet Verdächtigem

Grevenbroich (ots) - Eine 61-jährige Frau war am Dienstag (27.12.), gegen 16:00 Uhr, an der Straße Am Bahndamm in Grevenbroich in einem Lebensmittelgeschäft einkaufen. Ein Mann, welcher stumm und gehörlos zu sein scheinte, bat um eine Spende. Die Grevenbroicherin übergab dem Mann Bargeld und unterschrieb auf einem Klemmbrett des mutmaßlichen Betrügers. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Er sei circa 180 ...

mehr