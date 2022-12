Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bargeld aus Rollator entwendet

Neuss (ots)

Eine Seniorin war am Dienstag (27.12.), gegen 13:45 Uhr, an der Straße "Büchel" in einem Fachgeschäft in Neuss einkaufen. Zuvor hatte sie Bargeld bei einem Geldinstitut abgeholt und dieses ohne weiteren Umschlag in ihrem Rollator aufbewahrt. Die 85-jährige Neusserin benutzte zum Bezahlen ihre Geldbörse, welche sich nicht im Rollator befand. Kurze Zeit später bemerkte sie das fehlende Geld.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Es soll sich dabei um drei weibliche Personen gehandelt haben. Zwei von ihnen seien dunkel gekleidet gewesen. Die dritte Person trug ein auffälliges rosa Stirnband mit Glitzersteinen. Das Erscheinungsbild der Frauen wurde als Süd-Ost-Europäisch beschrieben.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen können sich unter der 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Die Polizei rät: Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

