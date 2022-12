Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Betrüger sammelt Spenden

Grevenbroich (ots)

Eine 61-jährige Frau war am Dienstag (27.12.), gegen 16:00 Uhr, an der Straße Am Bahndamm in Grevenbroich in einem Lebensmittelgeschäft einkaufen. Ein Mann, welcher stumm und gehörlos zu sein scheinte, bat um eine Spende. Die Grevenbroicherin übergab dem Mann Bargeld und unterschrieb auf einem Klemmbrett des mutmaßlichen Betrügers.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Er sei circa 180 Zentimeter groß und sei zwischen 30 und 35 Jahre alt. Sein Erscheinungsbild wurde als mitteleuropäisch und ungepflegt beschrieben.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell