POL-HA: "Mach dein Passwort stark!" - Nächte Telefonsprechstunde der Präventionskampagne am 12. Oktober 2022

Hagen-Mitte (ots) - Am Montag (10.10.2022) gegen 7.30 Uhr verletzte sich eine Hagenerin beim Zusammenstoß mit einem Auto. Die 46-Jährige war zu Fuß in der Hochstraße unterwegs und wollte an einem Überweg die Straße überqueren. Ein 62-Jähriger kam zu dieser Zeit mit seinem Volvo aus der Kampstraße und übersah die Frau beim Abbiegen. Der Mann gab an, auf ein anderes Auto geachtet zu haben. Er touchierte die ...

