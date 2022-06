POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 81-jährigem Mann aus Krackow

Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) - Professor Richard H. McLaren wird am 20. Juni 2022 auf einer Live-Pressekonferenz und in einem Zoom-Webcast die letzte Phase seiner Untersuchung des internationalen Boxens bekannt geben. In dieser letzten Phase der Untersuchung wurde die Tätigkeit der an der Leitung und Verwaltung der AIBA beteiligten Personen während und nach den ...

mehr