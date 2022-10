Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall in Boeler Kreisverkehr - 42-jährige Frau leicht verletzt

Hagen-Boele (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in einem Boeler Kreisverkehr verletzte sich am Montagmorgen (10.10.2022) eine 42-jährige Autofahrerin leicht. Die Dortmunderin war, gegen 06.15 Uhr, mit ihrem blauen Skoda auf der Dortmunder Straße unterwegs. Als sie in den Kreisverkehr an der Schwerter Straße einfuhr, übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache den schwarzen VW eines 39-jährigen Autofahrers. Der Hagener kam aus Richtung des Boeler Marktes und wollte durch den Kreisverkehr auf die Schwerter Straße fahren. Bei der Kollision der beiden Autos verletzte sich die 42-Jährige leicht und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Auto wurde abgeschleppt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

