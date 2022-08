POL-HAM: Mit geparktem Auto kollidiert - zwei Leichtverletzte

Hamm-Uentrop (ots) - Ein Mitsubishi wurde am Montag, 1. August, zwischen 8.30 Uhr und 17.30 Uhr auf der Soester Straße von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Das Auto war am Fahrbahnrand geparkt und weist Kratzer und Dellen an der linken Fahrzeugseite sowie eine beschädigte Beleuchtung auf. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher flüchtete. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm ...

