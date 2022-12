POL-MG: Vorderreifen mehrerer Autos beschädigt

Mönchengladbach (ots) - In der Zeit zwischen Montag, 5. Dezember, 11 Uhr und Freitag, 16. Dezember, 14.30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Narzissenweg eingebrochen. Über den rückwärtigen Garten gelangten die Einbrecher an das dortige Küchenfenster und hebelten es mit massiver Gewalt auf. Sie durchsuchten und durchwühlten alle Räume der insgesamt drei Etagen nach Beute und flüchteten ...

