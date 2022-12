POL-MG: Einbrecher durchsuchen Einfamilienhaus

Mönchengladbach (ots) - Am Samstag, 17. Dezember, ist es in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 20.20 Uhr zu einem Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Grötekenstraße gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begaben sich die Täter in den rückwärtigen Garten und hebelten die Terrassentür auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume, durchwühlten und entleerten Schränke und weiteres Mobiliar ...

mehr