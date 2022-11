Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Westerstede : Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin++

Oldenburg (ots)

Bereits am Donnerstag, den 17.11.2022, kam es um 19:37 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Höhe der Fußgängerampel Am Hamjebusch in Westerstede. Zu dem Unfallzeitpunkt überquerte eine 32jährige Westerstederin zu Fuß die Fahrbahn und wurde von einem in Richtung Ammerlandallee fahrenden weißen PKW Nissan erfasst. Die 33jährige Fahrzeugführerin, ebenfalls aus der Stadtgemeinde Westerstede, kümmerte sich umgehend um die verunfallte 32jährige, die sich aufgrund der Kollision leichte Verletzungen zuzog. Da es hinsichtlich des Unfallhergangs unterschiedliche Aussagen gibt, wird seitens der Polizei Westerstede nach Augenzeugen des Unfalls gesucht. Hinweise zum Unfallhergang werden unter 04488/833-115 angenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell