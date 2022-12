Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 31-Jähriger schreit Einbrecher in die Flucht

Mönchengladbach (ots)

Der 35-Jährige Inhaber einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Dahlener Straße hielt am Freitag, 16. Dezember, in seinem Wohnzimmer ein Nickerchen, als er gegen 16.45 Uhr durch Geräusche aufwachte. Er stellte fest, dass diese aus seiner Wohnung kamen und genauer von einer unbekannten Person in seinem Flur herrührten. Er schrie den Eindringling laut an, woraufhin dieser die Flucht ergriff.

Der Einbrecher hatte zuvor die Wohnungstür gewaltsam aufgebrochen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0161-290 entgegen. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell