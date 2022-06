Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto zerkratzt

Polizei sucht Zeugen (05.06.2022)

Triberg (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro hat ein Unbekannter am Sonntag im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr in der Hauptstraße verursacht. Der Täter zerkratzte die Motorhaube, einen Kotflügel und die Scheinwerfer eines geparkten Audi A 6 mit Schweizer Kennzeichen. Das Auto stand im Hinterhof des Hauses Nummer 14. Hinweise zum Täter erbittet die Polizei in St. Georgen unter der Telefonnummer 07724 94950-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell