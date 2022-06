POL-KN: (Oberndorf am Necker, Lkrs. RW) Altreifen in Garage brennen - Polizei sucht Zeuge und Verdächtige

Deißlingen (ots) - Ein Holzlager auf einer Terrasse und die Hausfassade eines Wohnhauses in der Bittelbrunnenstraße sind am Montagnachmittag in Brand geraten. Die Feuerwehr Deißlingen rückte zur Brandbekämpfung mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften aus und löschte den Brand in kurzer Zeit. Auch der Rettungsdienst und der Notarzt kamen mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Wie die Polizei bei den ersten Ermittlungen ...

