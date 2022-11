Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ein Vorfahrtsverstoß verursacht hohen Sachschaden

Marklohe (ots)

Am 26.11.2022, gegen 08:30 Uhr, kommt es auf der Oyler Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der 60-Jährige Fahrer eines VW Transporters kommt von der B6, Ausfahrt Oyle, und beabsichtigt die Oyler Straße geradeaus zu überqueren, um in das Gewerbegebiet zu fahren. Er übersieht dabei den von rechts kommenden und bevorrechtigen 43-Jährigen Fahrer eines Kleinwagens. Es kommt zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der 43-Jährige bleibt unverletzt. Der 60-Jährige Verursacher erleidet leichte Schulterschmerzen. Durch den Zusammenstoß wird der Kleinwagen an der linken Fahrzeugseite stark beschädigt, wobei der Transporter trotz Beschädigungen an der Fahrzeugfront weiterhin fahrtüchtig ist. Ein hohes Kräfteaufgebot bestehend aus Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei Nienburg und der Polizei Hoya erfolgte aufgrund der ersten Meldung von einer eingeklemmten Person, was sich vor Ort nicht bestätigt hat.

