Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei beendet Alkoholfahrten

Mönchengladbach (ots)

Am Samstagabend, 17. Dezember, haben Polizisten bei zwei Kontrollen jeweils einen stark alkoholisierten Fahrer gestoppt und die Fahrten entsprechend beendet.

Um 19.20 Uhr stand ein Streifenteam auf der Eickener Straße hinter einem Opel Vectra, dessen Fahrer beim Abbiegen die Vorfahrt eines ihm entgegenkommenden Verkehrsteilnehmers missachtete. Dieser musste bremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Auch den querenden Fußgängerverkehr ließ er nicht passieren.

Die Polizisten hielten den Fahrer des Opels an der Hindenburgstraße an. Er stieg aus und kam den Beamten entgegen. Trotz der winterlichen Frischluft stellten sie einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Alkoholvortest lieferte ein Ergebnis, das den Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit deutlich überschritt. Damit endete die Fahrt für den 50-jährigen Fahrer. Auf der Wache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe, den Führerschein beschlagnahmten die Polizisten.

Später am Abend, gegen 22.35 Uhr, entschlossen sich Polizisten auf dem Willicher Damm, ein Auto anzuhalten, das zunächst in einem Kreisverkehr an die Verkehrsinsel geraten war und auch bei der Weiterfahrt augenscheinlich unsicher geführt wurde. Bei der Kommunikation in der Kontrolle zeigte der Fahrer eine langsame, verwaschene Artikulation und nach dem Aussteigen auffällige Defizite im Gleichgewichtssinn, welche er durch das Festhalten am Auto zu kompensieren versuchte. Auch hier brachte ein freiwilliger Alkoholvortest ein Ergebnis oberhalb der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit. Auch ihm entnahm ein Arzt eine Blutprobe, sein Führerschein blieb bei den Polizisten.

In der Vorweihnachtszeit gilt genauso wie das ganze Jahr über: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel ist nicht nur verboten sondern auch gefährlich! Damit gefährden Sie nicht nur sich selber sondern auch das Wohl aller anderen Verkehrsteilnehmer! (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell