Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher scheitern an Tür

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Reisebüro haben sich Einbrecher am Wochenende in Hochspeyer ausgesucht. Sie scheiterten allerdings an der Tür. Weil die Täter Sachschaden anrichteten, sucht die Polizei Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2150.

Zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr, und Samstagvormittag, 9.30 Uhr, machen sich die Unbekannten an der Eingangstür in der Hauptstraße zu schaffen. Dabei beschädigten sie die Tür so stark, dass diese sich am Samstagmorgen nicht mehr öffnen ließ.

Die Ermittler fragen: Wem ist im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen? Jeder Hinweis zu ungewöhnlichen Beobachtungen kann hilfreich sein. |cri

