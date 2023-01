POL-HA: Mann mit über 1,7 Promille auf E-Roller unterwegs

Hagen-Mitte (ots) - Polizeibeamte nahmen am frühen Samstagmorgen (31.12.2022) in einer Diskothek in der Innenstadt einen 23-jährigen Mann fest, der per Haftbefehl gesucht wurde und Drogen sowie ein Messer bei sich hatte. Gegen 03.30 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter der Diskothek in der Dödterstraße die Polizei. ...

