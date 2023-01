Polizei Hagen

POL-HA: Familie beobachtet Einbruch in eigene Wohnung von Nachbarhaus aus

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Eine Familie besuchte am 31.12.2022 gegen 20:50 Uhr Verwandtschaft in der Rheinstraße. Die eigene Wohnung konnte sie von dort aus sehen. Als plötzlich Licht in dieser eingeschaltet wurde, stutzen die Hagener und riefen sofort die Polizei. Der 39-jährige Wohnungsmieter und sein Schwager rannten zum Haus, in welchem sich die Einbrecher aufhielten. Unter einem Balkon stand ein unbekannter Mann offenbar Schmiere. Er und sein Kumpane, welcher aus der Wohnung lief, flüchteten in Richtung Otto-Ackermann-Platz und in Richtung Funckepark. Sie konnten unerkannt entkommen. Die Beamten stellten fest, dass ein Fenster aus der Verankerung gerissen wurde. Die Einbrecher stahlen nach ersten Erkenntnissen eine Handtasche. Einer der Täter war zirka 1,70 Meter groß, zwischen 20 und 40 Jahre alt und blond. Er hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild und trug eine dunkle Jacke mit Kapuze, eine schwarze Sporthose und einen Rucksack. Eventuell war er Schnauzbartträger. Der zweite Mann war zirka 1,80 Meter groß, korpulent und im gleichen Alter, wie sein Kompagnon. Er hatte braune Haare und war dunkel gekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

