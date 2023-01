Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Polizei Hagen - Unbekannte greifen 80-jährigen Mann in seiner Wohnung an und verletzen ihn schwer - Mordkommission der Kripo eingesetzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Samstagabend (31.12.2022) griffen zwei bislang unbekannte Täter einen 80-jährigen Mann in seiner Wohnung in Wehringhausen an und verletzten ihn dabei schwer. Vor 19.20 Uhr betraten die beiden Unbekannten die Wohnung des Mannes am Bodelschwinghplatz. Sie schlugen mehrfach mit einem Gegenstand auf den 80-Jährigen ein. Anschließend flüchteten die vermutlich jugendlichen Täter unerkannt. Nach dem Angriff wandte sich der Verletzte an Dritte, die den Rettungsdienst und die Polizei alarmierten. In der Wohnung des Geschädigten wurde ein mögliches Tatwerkzeug sichergestellt. Für die weiteren Ermittlungen wurde eine Mordkommission der Hagener Kripo eingesetzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der 02331-986 2066. (sen)

