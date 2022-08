Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall auf der L 20

Röbel/Müritz (ots)

Am 11.08.2022 kam es gegen 11:25 Uhr auf der L 20 zwischen Malchow und Alt Schwerin zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt und zwei Person schwer verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 81-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Ford die Landstraße aus Malchow kommend in Fahrtrichtung Alt Schwerin und fuhr aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst auf einen Transporter Mercedes auf, welcher auf der L 20 hielt.

Der Fahrzeugführer des Pkw Ford sowie die 77-jährige Beifahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und in das Klinikum nach Plau am See gebracht. Die beiden Insassen des Transporters Mercedes erlitten leichte Verletzungen.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell