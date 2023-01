Polizei Hagen

POL-HA: Nachtrag zur Hagener Silvesternacht: Polizeieinsatz in Altenhagen

Hagen (ots)

In der Alleestraße in Altenhagen kam es in der Silvesternacht zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 0:15 Uhr trafen Polizisten auf mehrere feiernde Personen, die Gegenstände (hauptsächlich Mülltonnen) auf die Straße legten und entzündeten. Die Einsatzkräfte trugen zur Eigensicherung Helme, um nicht von verirrten oder absichtlich auf sie geworfenen Feuerwerkskörpern getroffen und verletzt zu werden. Aus der Menschenmenge heraus wurden die Einsatzkräfte sowie Einsatzfahrzeug der Polizei mit Feuerwerkskörpern beworfen. Einige Personen hatten sich Bekleidung über das Gesicht gezogen, um vermutlich nicht erkannt zu werden.

Die Beamten nahmen bei dem Einsatz in der Röntgenstraße einen 19-Jährigen, 18-Jährigen sowie einen 20-Jährigen in Gewahrsam. Der 20-Jährige hatte mit einer Feuerwerksrakete auf eine kleinere Menschengruppe gezielt und diese beschossen, der 18-Jährige schoss aus einer Gruppe heraus Feuerwerkskörper auf Polizisten. (s. Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5406140 ). Die Beamten fertigten diverse Strafanzeigen.

Die Einsatzkräfte sprachen in der Alleestraße darüber hinaus gegen zahlreiche Personen Platzverweise aus, die auch befolgt wurden. Polizisten löschten die Mülltonnen mit eigenen Mitteln. Die Lage in der Alleestraße beruhigte sich nach kurzer wieder. Eine Nachaufsicht der Polizei stellte sicher, dass es zu keinen weiteren Vorkommnissen kam.

Die Bilanz der Polizei Hagen zur Silvesternacht wird trotz der Vorkommnisse in der Alleestraße als weitestgehend friedlich betrachtet. Die Polizei Hagen war die Nacht über mit starken Kräften im Einsatz. (arn)

