Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hembsbach, Rhein-Neckar-Kreis - Wohnungseinbruch - Zeugenaufruf

Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 11.45 Uhr kam es in der Draisstraße zu einem Wohnungseinbruch, bei dem diverse Wertgegenstände im Wert von mehreren hundert Euro entwendet wurden. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten über die Gartentür auf die Rückseite des Wohngebäudes, schlugen die Doppelscheibe der Terrassentür ein und entriegelten diese. Im Wohnhaus wurden verschiedene Schränke durchwühlt und Gegenstände entwendet. Die Ermittlungen wurden durch die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen, welche Hinweise zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 174444 Zu melden.

