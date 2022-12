POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgängerin mit Kinderwagen in Unfall verwickelt - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr fuhr ein Linienbus auf der Mönchgasse von der Hauptstraße kommend in Richtung B37. Im Bereich der Kreuzung zur Oberen Neckarstraße fuhr der Radfahrer neben dem Bus und verlor die Kontrolle. Hierbei blieb er am Bus hängen und stürzte. Nach dem Unfall richtete sich der Mann auf und flüchtete von der Unfallstelle. ...

