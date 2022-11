POL-PDWIL: Brand mehrerer Kartons

Bitburg (ots) - In der Zeit vom 05.11 bis 07.11.2022 kam es in der Industriestraße in Bitburg zum Diebstahl von 14 Durchlauferhitzern vom Hof einer Baumarktkette. Der Abtransport könnte fußläufig über den rückwärtigen Bereich erfolgt sein. Die Polizei Bitburg bittet Personen, die Angaben zum Diebstahl machen können, sich mit ihr in Verbindung zu setzen. Darüber hinaus warnt sie vor dem Ankauf der Geräte. ...

