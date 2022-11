Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Bitburg (ots)

Am vergangenen Wochenende führten Beamte der Polizei Bitburg vermehrt Verkehrskontrollen, mit dem Ziel berauschte Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen, durch. Dabei musste insgesamt sechs berauschten Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagt werden. Am Freitag, dem 11.11.22, konnte in den frühen Abendstunden im Bereich Bollendorf bei einem 23-jährigen Fahrzeugführer eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Am Samstag, dem 12.11.22, konnten im Bereich der Südeifel drei Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen werden, bei welchen die Verkehrstüchtigkeit beanstandet wurde. Dabei standen ein 19-jähriger sowie ein 43-jähriger Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Btm, ein 58-jähriger Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Alkohol. Die Alkoholbeeinflussung lag im Bereich einer Ordnungswidrigkeit. Bei einem Beifahrer eines der kontrollierten Fahrzeuge konnte zudem eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Sonntagnacht, dem 13.11.22, konnte bei Sinspelt ein 18-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert werden. Dieser stand unter dem Einfluss verschiedener Betäubungsmittel. Bei einem 24-jährigen Fahrzeugführer konnte am Sonntagvormittag in Bitburg ebenfalls eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Den beeinflussten Fahrern wurden die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurde gegen diese entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Damit eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer minimiert werden kann, wird die Polizei Bitburg auch in Zukunft verstärkt Kontrollen durchführen um berauschte und beeinträchtige Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell