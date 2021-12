Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizeieinsatz anlässlich einer Versammlung in Schwerin

Schwerin (ots)

Zeit: 27.12.2021, 18:00 bis 20:00 Uhr Ort: Schwerin, Bertha-Klingberg-Platz, Graf-Schack-Allee, Ostorfer Ufer, Obotritenring, Bürgermeister-Bade-Platz, Wismarsche Straße, Grunthalplatz Am 27.12.2021 ab 18:00 Uhr fand eine angemeldete Versammlung unter dem Tenor "Freie Impfentscheidung - keine Spaltung" in Schwerin statt. Nach einer Kundgebung auf dem Bertha-Klingberg-Platz begab sich der Aufzug über die Graf-Schack-Allee, das Ostorfer Ufer, den Obotritenring, den Bürgermeister-Bade-Platz und die Wismarsche Straße bis zum Grunthalplatz. Auf dem Grunthalplatz wurde eine Abschlusskundgebung abgehalten. An der Versammlung nahmen in der Spitze ca. 2.750 Versammlungsteilnehmerinnen und Versammlungsteilnehmer teil. Während des Aufzuges kam es im Bereich des Ostorfer Ufers zu einer unangemeldeten Gegenversammlung durch drei Personen, welche u. a. ein Transparent mit sich führten und lautstark ihre Meinung kundtaten. In Absprache mit der Versammlungsbehörde wurde dieser Protest als nicht angemeldete Versammlung klassifiziert. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet. Aus dem Aufzug heraus kam es zu einer Beleidigung zum Nachteil der Personen des Gegenprotestes. Als Tatverdächtiger konnte ein 46-jähriger Deutscher ermittelt werden, bei welchem im Rahmen der Folgemaßnahmen zudem ein Cuttermesser festgestellt worden ist. Es wurden Strafverfahren wegen Beleidigung sowie Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet. Die Polizei Schwerin resümiert einen friedlichen Versammlungsverlauf. Auf die Einhaltung der Auflagen konnte durch gezielte Ansprache des Versammlungsleiters hingewirkt werden. Insgesamt befanden sich über 100 Beamtinnen und Beamte im Einsatz.

