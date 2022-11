POL-PDWIL: Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Bitburg (ots) - Am 13.11.22 im Zeitraum zwischen 20:00 - 20:30 Uhr kam es in der Weiherstraße zu einem Steinwurf auf ein Fenster. Gleiches ereignete sich bereits am 08.11.22 zur gleichen Zeit, wodurch ein Fenster beschädigt wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bitburg unter der Tel.: 06561-96850 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Telefon: 06561/9685-0 pibitburg.dgl@polizei.rlp.de ...

